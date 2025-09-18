¡Ö¤À¤Ã¤Á¤å¡¼¤Î¡×¤Ç°ìÀ¤É÷óÓ¤Î¸µ¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥Èà47ºÐ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÁ°È±¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÎÀ¼
Äê´üÅª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡Ä¡ÖÁÇÅ¨¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦À¾ËÜ¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó(47)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#ÈþÍÆ±¡#¥ª¥ê¡¼¥Ö¥«¥é¡¼#Á°È±¥«¥Ã¥È#¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È#Äê´üÅª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹#À¸¤ÊÖ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¹õ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÁ°È±¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï1997Ç¯¤ËÀõÅÄ¹¥Ì¤¤µ¤ó¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡×¤ò·ëÀ®¡£¡Ö¤À¤Ã¤Á¤å¡¼¤Î¡×¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥Ý¡¼¥º¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£