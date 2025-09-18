¡Ö»÷¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ëà·»¤¬·Ý¿Í¤·¤Æ¤Þ¤¹á¾×·â¹ðÇò¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö·»Ëå¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¤¼¤Ò¡×
¡Ö¤Þ¤¸¤Ç´é»÷¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¾Ð¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×AKB48¤ÎÅÄ¸ý°¦²Â¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾×·â¤Î¹ðÇò¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï¤ª·»¤Á¤ã¤ó·Ý¿Í¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¸¤Ç´é»÷¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢·»¤¬¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¿¤°¤Á¤¿¤«¤¹¤ß¤À¤È¹ðÇò¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç·»¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö·»Ëå¤Ç¤â»÷¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö·»Ëå¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª°ìÂÎ¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª¾Ð¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¾Ð¤¨¤ë¡ª·»Ëå¤Î¥³¥é¥Ü¥Í¥¿¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£