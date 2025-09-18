カブスの球団公式インスタグラムが17日（日本時間18日）に更新され、今永昇太投手（32）がルーキーたちと一緒に衝撃の“コスプレ姿”を披露した。

カブスの本拠・リグリーフィールドでは現地19〜21日までドイツ発祥のビール祭り「オクトーバーフェスト」が行われる。メジャーでは新人が仮装するのが恒例行事となっており、カブスのルーキーたちはオクトーバーフェストにちなんでカラフルなチェックシャツに白ソックスと民族衣装に着替えてイベントを告知した。

そこになぜか2年目の今永や3年目のPCAも加わり、今永は白のソックスを膝上まで伸ばした“白タイツ”姿でドヤ顔でカメラに納まっている。

この投稿には「こういう事に参加する昇ちゃんが大好きだよ」「新人だけじゃない」「昇太さんドヤ顔」などと反響が寄せられた。

カブスはこの日、パイレーツに勝利し、5年ぶりのプレーオフ進出を決めたばかり。今永もメジャー移籍後、初めてシャンパンファイトを経験し「シャンパンというものは口から飲むよりも肌から吸収した方がおいしいことが分かりました」と“今永節”で周囲を笑わせていた。