「永世竜王」資格保持者で将棋のトップ棋士である渡辺明九段（４１）が前十字靭帯損傷の術後障害で２０２６年３月３１日まで休場すると、日本将棋連盟が１８日に発表した。

近年は足の負傷を抱えながら対局に臨んでいた渡辺九段は昨年１２月に膝の手術を行い、一時的に休場した。術後は椅子対局で公式戦を指し、３月の竜王戦の対局では不戦敗になるなど心身が万全ではなく、体調不良を申告して４月１０日から６月３０日まで休場していた。

７月１７日の順位戦Ａ級１回戦で復帰した渡辺九段は今期の竜王挑戦者でもある佐々木勇気八段に勝利し、盤上で力を示した。公式戦は椅子対局が中心だったが、ファンの前の公開対局（ＪＴ杯）では正座での対局も行い、白星をつかんでいた。

そうした状況で公式戦を指していたが、術後障害により再びの休場となった。渡辺九段は１０月のＪＴ杯準決勝で藤井聡太竜王と対戦予定だったが、不戦敗となる。対局が始まっている順位戦Ａ級からは陥落することになった。対局が始まっていない来期の第３９期竜王戦は欠場し、ランキング戦２組「張り出し」という形になる。（吉田祐也）