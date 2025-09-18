体調不良で休養中のお笑いコンビ「ティモンディ」前田裕太が水曜パーソナリティーを務めていたＪ-ＷＡＶＥ「ＧＵＲＵ ＧＵＲＵ！」（月〜木曜・後１０時）の公式Ｘ（旧ツイッター）が１８日に更新され、１０月からの後任に、お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリが決まったと発表した。

「ＧＵＲＵ ＧＵＲＵ! たいせつなお知らせ」と題し、「１０月からの水曜日・新ナビゲーターは…令和ロマンの松井ケムリさん！！」と発表。「先日、加賀翔さんに２人の新しいナビ写も撮っていただきました。近日公開しますのでお楽しみに！」と伝え、「１０月からの新しいＧＵＲＵ ＧＵＲＵ!水曜日もよろしくお願いします」と呼びかけた。

ケムリも自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「ＧＵＲＵ ＧＵＲＵ！水曜日の新ナビゲーターに就任させていただくことになりました！」と報告。「福留光帆さんと一緒に水曜の夜を盛り上げたいと思います！よろしくお願いします！！」と意気込んだ。

前田をめぐっては、今年７月に事務所の公式サイトで「体調不良により活動を休養させていただく運びとなりました」と発表。コンビとしての活動は前田の復帰まで一時休止となり、相方の高岸宏行は活動継続するとした。そして今月５日に、タレントの福留光帆とともに水曜パーソナリティーを務めていた「ＧＵＲＵ ＧＵＲＵ！」を９月末で降板することを発表し、所属事務所は「いましばらく静養のため」と説明。Ｊ-ＷＡＶＥの公式サイトでも「体調の回復にはなお時間を要する見込みです」と伝え、１０月以降の新ナビゲーターは決定次第案内するとしていた。