【ユーロ圏】
ユーロ圏経常収支（7月）17:00
予想　N/A　前回　358.0億ユーロ（季調済)

ユーロ圏建設業生産高（7月）18:00
予想　N/A　前回　-0.8%（前月比)
予想　N/A　前回　1.7%（前年比)

【ノルウェー】
ノルウェー中銀預金金利（9月）17:00
予想　4.0%　前回　4.25%

【英国】
英中銀政策金利（9月）20:00　
予想　4.0%　前回　4.0%

【米国】
新規失業保険申請件数（09/07 - 09/13）21:30
予想　24.2万件　前回　26.3万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（08/31 - 09/06）　
予想　195.2万件　前回　193.9万件（継続受給者数)

フィラデルフィア連銀景況指数（9月）21:30
予想　1.8　前回　-0.3

景気先行指数（8月）23:00　
予想　-0.2%　前回　-0.1%（前月比)

対米証券投資（7月）19日05:00
予想　N/A　前回　1508.0億ドル

【南アフリカ】
南ア中銀政策金利（9月）22:00　
予想　7.0%　前回　7.0%

※予定は変更されることがあります。