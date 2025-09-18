これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ユーロ圏経常収支（7月）17:00
予想 N/A 前回 358.0億ユーロ（季調済)
ユーロ圏建設業生産高（7月）18:00
予想 N/A 前回 -0.8%（前月比)
予想 N/A 前回 1.7%（前年比)
【ノルウェー】
ノルウェー中銀預金金利（9月）17:00
予想 4.0% 前回 4.25%
【英国】
英中銀政策金利（9月）20:00
予想 4.0% 前回 4.0%
【米国】
新規失業保険申請件数（09/07 - 09/13）21:30
予想 24.2万件 前回 26.3万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（08/31 - 09/06）
予想 195.2万件 前回 193.9万件（継続受給者数)
フィラデルフィア連銀景況指数（9月）21:30
予想 1.8 前回 -0.3
景気先行指数（8月）23:00
予想 -0.2% 前回 -0.1%（前月比)
対米証券投資（7月）19日05:00
予想 N/A 前回 1508.0億ドル
【南アフリカ】
南ア中銀政策金利（9月）22:00
予想 7.0% 前回 7.0%
※予定は変更されることがあります。
