テクニカルポイント ユーロポンド、保ち合い相場が継続中

テクニカルポイント ユーロポンド、保ち合い相場が継続中



0.8750 エンベロープ1%上限（10日間）

0.8696 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.8676 一目均衡表・雲（上限）

0.8669 現値

0.8665 一目均衡表・転換線

0.8664 10日移動平均

0.8659 21日移動平均

0.8655 一目均衡表・基準線

0.8622 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.8588 一目均衡表・雲（下限）

0.8578 100日移動平均

0.8577 エンベロープ1%下限（10日間）

0.8482 200日移動平均



ユーロポンドは、０．８６台半ばから０．８７付近に至る水準で保ち合い相場の様相を呈している。この水準には一目均衡表の雲上限があり、これを挟んだ上下動が続いている。ＲＳＩ（１４日）は５３．１と、ほぼ中立状態になっている。２００日線は緩やかな上昇傾向を示しており、中期的な流れは上向き。保ち合い相場からの上抜け待ちとなっている。

