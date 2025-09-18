ヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏(45)が、18日までに自身のYouTubeチャンネル「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」を更新。ポストシーズン（PS）での大谷翔平投手の起用法について言及した。

今季“二刀流”を復活させた大谷。連覇が懸かるPSに向けてロバーツ監督は「今は答えがない。彼はルーティンを大事にする投手で、ブルペンはその正反対だ。リスクも伴う。これまで慎重に管理してきたので簡単ではない。ただ話し合いはしている」とPSで大谷をブルペン起用する可能性について言及している

五十嵐氏は「一つ一つのボールが強い。短いイニングならストレート、スライダー、スイーパーの3つで抑えられる。だからカーブやシンカーなどは使わず、アウト3つならいけると思う。三振が取れるのも魅力」と大谷をリリーフ起用するメリットを語った。

しかし投手復帰となった今季の大谷は、イニング制限、球数制限をしながらプレーしてきた。「最後は結局そこに頼るんだ…とは思っている。先発で大事に起用してきたなら最後までそれを突き通してほしい。なんかチームだから仕方ないし、大谷選手も“NO”を言うタイプじゃないのも分かるけど、何か最初と変わってきた。そこでクローザーになるなら一気に負担が大きくなるような気がする」と不安材料を挙げた。