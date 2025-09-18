Åìµþ23¶è¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²ÈÄÂ¤¬¡È24Ëü±ßÄ¶¡É¡¡¤¤¤Þ¡¢Åìµþ¤Ë½»¤à¤Ê¤é¡ÖÄÂÂß¡×¡ÖÊ¬¾ù¡×¤É¤Ã¤Á¤¬¤ªÆÀ¡©¡Ú¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Û
½©¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¿Í»ö°ÛÆ°¤äÆþ¼Ò¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢°ú¤Ã±Û¤·¶È³¦¤Ç¤Ï
¡Ö¥×¥ÁÈËË»´ü¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÅìµþ23¶è¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ²ÈÄÂ¤¬²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£
²È·×¤ò°µÇ÷¤¹¤ë²ÈÄÂ¤Î¹âÆ¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Åìµþ23¶è ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ²ÈÄÂ¡É²áµîºÇ¹â¡É
¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥àÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åìµþ23¶è¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²ÈÄÂ(7·î)¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¸þ¤(30Ö)¤Ç10Ëü3265±ß¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¸þ¤(30¡Á50Ö)16Ëü8765±ß¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤(50¡Á70Ö)¤À¤È24Ëü7375±ß¤È²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¥é¥Ü¡¡ÈØÁ°½ß»Ò»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
°ìÈÌÅª¤Ë²ÈÄÂ¤Ï¡Ö¼ê¼è¤ê¤Î3Ê¬¤Î1°ÊÆâ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÌÜ°Â¤Ç¼ê¼è¤ê¤Î3Ê¬¤Î1¤°¤é¤¤¤¬°ÂÁ´¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ó¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î35ºÐ¤«¤é39ºÐ¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶ÑµëÍ¿¤Ï466Ëü±ß¡¢·î¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤ÏÌó30Ëü5000±ß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Åìµþ23¶è¤Ë½»¤â¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢Ê¿¶Ñ²ÈÄÂ(50¡Á70Ö)¤Ï24Ëü7375±ß¡Ê¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥àÄ´¤Ù¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢·î¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â Ìó74Ëü±ß°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÈÄÂ¹âÆ¤Î3¤Ä¤ÎÍ×°ø¤È¤Ï¡©
¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç²ÈÄÂ¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï3¤Ä¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ã1¢ä¥³¥¹¥È¤Î¹âÆ
¢§·úÃÛ»ñºà¤Î¹âÆ
¢§¿Í½ÐÉÔÂ¡õ¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ
¢ã2¢äÄÂÂß¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã
¢§¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê¤ÇÅÔ¿´²óµ¢
¥³¥í¥Ê¤Î»þ¤ÏÅìµþ¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢¹Ù³°¤Ë½»¤à¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê¤ÇÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬º£Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¹ØÆþ¤òÄü¤áÄÂÂß¤Ø
¿·ÃÛ¡¦Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ç¹ØÆþ¤òÄü¤áÄÂÂß¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¡Ê¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¥é¥Ü ÈØÁ°½ß»Ò»á¡Ë
ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åìµþ23¶è¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬¡¢2017Ç¯ÅÙ¤Ï7008Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï1²¯1632Ëü±ß¤ÈÌó1.7ÇÜ¤Ë¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ã3¢ä²ÈÄÂ¤Î¸«Ä¾¤·
¶áÎÙ¤ÎÄÂÂßÊª·ï¤Î²Á³Ê¾å¾º¤ò¤ß¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬²ÈÄÂ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤·ÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡Ê¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¥é¥Ü ÈØÁ°½ß»Ò»á¡Ë
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ä
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È ²ÃÃ«·¾°ì»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êª·ï²Á³Ê¡¦¶âÍø¤È²ÈÄÂ¤ÏÈæÎã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤ËÊª²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÃÙ¤ì¤Æ²ÈÄÂ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤Ç´ËÏÂºö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤³¤ÎÎ®¤ì¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Åìµþ23¶è¤ÇÊ¿¶Ñ²ÈÄÂ¤¬°Â¤¤¤Î¤Ï¡û¡û¡©¡ª
²ÈÄÂ¾å¾º¤ÎÃæ¤Ç"¤«¤·¤³¤¯Êë¤é¤¹"¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤ò¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à ÈØÁ° ½ß»Ò»á¤Ë»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Åìµþ23¶è¤À¤È°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§³ë¾þ¶è¤ä¹¾¸ÍÀî¶è¤Ê¤É¾ëÅì¥¨¥ê¥¢¤òÁª¤Ö
¢§¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤ë¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤è¤ê2¡Á3³ä°Â¤¤
¢§ÃÛÇ¯¿ô¤ä±Ø¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤òÂÅ¶¨¤¹¤ë¤È²ÈÄÂ¤Ï¤ª¤µ¤¨¤é¤ì¤ë
¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥àÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤ÈÅìµþ23¶è¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶èÊÌÊ¿¶Ñ²ÈÄÂ(7·î)50¡Á70Ö(¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤)¤Ç¤ß¤ë¤ÈÊ¿¶Ñ¤¬24Ëü7375±ß¤ËÂÐ¤·¡¢³ë¾þ¶è¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2ÇÜ¶á¤¯°Â¤¯¤ª¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§¹Á¶è 36Ëü1661±ß
2°Ì¡§½ÂÃ«¶è 32Ëü5687±ß
3°Ì¡§ÀéÂåÅÄ¶è 31Ëü9914±ß
21°Ì¡§¹¾¸ÍÀî¶è 16Ëü9445±ß
22°Ì¡§ÂÎ©¶è 15Ëü5717±ß
23°Ì¡§³ë¾þ¶è 13Ëü9813±ß
Åìµþ°Ê³°¤Ë¤â»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢10Ëü±ß¶á¤¯¤Þ¤Ç²ÈÄÂ¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶èÊÌÊ¿¶Ñ²ÈÄÂ7·î50¡Á70Ö(¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤)¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥àÄ´¤Ù
Åìµþ23¶è¡¡ 24Ëü7375±ß
23¶è°Ê³°¡¡ 13Ëü675±ß
ºë¶Ì¡¡ 11Ëü4522±ß
¿ÀÆàÀî 13Ëü3358±ß¡¡
ÀéÍÕ¡¡ 11Ëü5249±ß
¤¤¤Þ¡¢Åìµþ¤Ë½»¤à¤Ê¤é¡ÖÊ¬¾ù¡×¤È¡ÖÄÂÂß¡×¤É¤Á¤é¤¬¤«¤·¤³¤¤¡©
¡ÖÄÂÂß¡×¤Î¾ì¹çÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï²ÈÄÂ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÊ¬¾ù¡×¤Î¾ì¹ç¤ÏÊ¬¾ù¤Î²Á³Ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶âÍø¤ä¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¢½¤Á¶Èñ¤ÈÉéÃ´¤¹¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤Ë½»¤à¤Ê¤éº£¤Ï¡ÖÊ¬¾ù¡×¤È¡ÖÄÂÂß¡×·ë¶É¤É¤Á¤é¤¬¸¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È ²ÃÃ«·¾°ì»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
º£¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÄÂÂß¡×¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢
ÃÇÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬50Ç¯É¸½à¤È¸À¤ï¤ì»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È»ö¼Â¾å¤º¤Ã¤ÈÄÂÂß¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£°ìÀ¸¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡ÖÄÂÂß¡×¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
À¸³èÁ´ÂÎ¤Ç¸©¤äÅÔ¤ä¶è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤¤¤í¤¤¤í°ã¤¦¤¿¤á¡¢
¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁí¹çÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡¡2025Ç¯9·î12ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
²ÃÃ«·¾°ì(¤«¤ä¡¦¤±¤¤¤¤¤Á)»á
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È
¸µÆü·ÐBPµ¼Ô Ãø½ñ¤Ë¡ÖÉÏË³¹ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×
Ãæ±û¾ÊÄ£¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö
ÈØÁ°½ß»Ò(¤¤¤ï¤µ¤¡¦¤¸¤å¤ó¤³)»á
¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¥é¥Ü¼¹¹ÔÌò°÷
¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÎÉÔÆ°»º¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤â¤È¤Ë
¥Ç¡¼¥¿¤ÈÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÀ¼¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é»Ô¾ì¤òÊ¬ÀÏ