俳優の白石麻衣さんが、青山商事株式会社「SUIT SQUARE アンバサダー就任&新CM発表会」に登壇しました。



【写真を見る】【白石麻衣】「変えて良かったこと」を聞かれて “炊飯器” スーツの新CM発表会で "お米ラブ”





白石さんは同社の新シリーズ「CHANTOWA」の新CMに出演。その中で着用した淡いラベンダー色の長袖ニットにブラウンのロングプリーツスカートを合わせ、秋らしい装いで登場しました。









白石さんは “コクーンシルエットのラベンダーカラーのお洋服は、私は最近ピンクがかわいいなと思ってきたところでして、今まで手を出せなかったかわいらしいピンクやパープルみたいな色のニットに手を出しやすくて、着心地良くて、ちゃんと見えするフォルムで、すごくお気に入りです” と、マイブームのカラーを明かし、笑顔を見せました。









また、「最近変えて良かったこと」について聞かれると “炊飯器” と回答。 “私生活なんですけど” と照れ笑いを浮かべながら、 “お米が好きで、実家から送られてきたり、お誕生日プレゼントで現場からお米をいただいたことがあって。おいしいお米をいただいたので、炊飯器もそろそろ年数的にも替えようかなと思って” と説明しました。 “いろいろなモードがついていて、種類に合った炊き方ができるので、より粒立っておいしいお米をいただけるようになりました。炊飯器は大事なのかなと思って、変えて良かったです” とニッコリ。









さらに、 “今後挑戦してみたい料理” を聞かれると、 “カレーをスパイスから作ってみたい” と回答。 “カレーをスパイスから作ったことがなかったので、自分好みのスパイスを入れて、自分好みのカレーを作れたらいいなと思います” と意欲的に話していました。

【担当：芸能情報ステーション】