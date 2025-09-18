【胃腸にやさしいおかず】照り照り仕上げが食欲をそそる！「豆腐と長いもの落とし焼き」
【画像で見る】栄養のプロが厳選！「夏の疲労回復ごはん」バリエ16品
やっと夏の暑さも一段落。でも冷たいものばかり飲んだり食べたりしてきたので、胃腸の調子を崩しがちな方も多いのでは。そんなときは、消化のいい豆腐料理がおすすめ。そこで今回は、胃の粘膜を保護するねばねば食材も加えた、豆腐とは思えないほど食べごたえのある、照り焼き風レシピをご紹介します！
教えてくれたのは…
管理栄養士、料理家。書籍、雑誌、広告などで、栄養の知識を生かしたレシピ開発や、フードスタイリングを中心に活躍中。身近な材料で作る、食卓が華やぐ料理に人気がある。Instagram@yurie_niiya
■夏の胃腸トラブルには豆腐＆ねばねば食材がおすすめ
冷たいもののとり過ぎで弱った胃には、消化のいい豆腐がエネルギー源として最適です。ねばねば食材は胃の粘膜を保護します。
ねばねば食材
オクラ、なめこ、モロヘイヤ、長いも
胃腸トラブルが気になる方にぴったりの「豆腐×長いも」おかずを紹介します！
■豆腐と長いもの落とし焼き
ポリ袋の中で調理するからカンタン♪
【材料・2人分】＊1人分240kcal／塩分2.7g
・もめん豆腐・・・ 1丁（約300g）
・長いも・・・ 100g
■A
└片栗粉 ・・・大さじ3
└塩 ・・・小さじ1/4
└こしょう ・・・少々
■B
└しょうゆ、酒・・・ 各大さじ1と1/2
└砂糖 ・・・大さじ1
サラダ油
【作り方】
1．豆腐はしっかり拭いてからペーパータオルで包み、耐熱皿にのせる。ラップをかけずに600Wで3分レンチンし、水きりをしてさます。
2．長いもはポリ袋に入れ、袋の上からめん棒などでたたき、細かく潰す。豆腐を水けを拭いて加え、なめらかになるまで袋の上からもんで潰す。Aを加えて同様に混ぜる。
3．フライパンに油大さじ1/2をひき、2の袋の端を少し切り落として6等分に絞り出す。ゴムべらで小判形に整え、中火で約3分、焼き色がつくまで焼いて上下を返す。弱火にしてふたをし、2〜3分蒸し焼きにして火を通す。
4．Bを加えて照りが出るまで全体にからめる。器に好みで青じそを敷いて盛る。
＊ ＊ ＊
ねばねばの長いもは、ポリ袋に入れてたたき、そのまま絞り出して焼くので、手も汚れないし洗いものも減らせます。おいしそうな焼き色をつけながら火を通し、家族みんなで楽しんでくださいね。
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
監修・レシピ考案／新谷友里江 撮影／木村 拓 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々