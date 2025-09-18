お笑いコンビ・チョコレートプラネットが18日、YouTubeチャンネルを更新しました。松尾駿（43）の「素人はSNSをやるな」という発言が騒動に発展したことについて謝罪しました。

【映像】チョコレートプラネット コンビで丸刈り謝罪

松尾の発言について長田庄平（45）が経緯を説明しました。過去の動画で、お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹を中傷したネットユーザーについて2人で話していた際、松尾が「素人はSNSをやるな」と発言しました。現在その動画は削除されていますが、発言部分が切り抜かれ、拡散されたため、大きい事態になってしまったと説明しました。

松尾は「今回僕の発言で不快な思いをされた方、ご迷惑おかけした方、応援してきてくれた方、本当に申し訳ございませんでした。芸人なのでボケというか、極端に大きくいうって言い方で今回みたいな一般人はSNSをするなと、素人はSNSをするなっていうすごくえらそうな言い方になってしまいました。真意としてはそういうネガティブなことを見たり、人を傷つけたりするようなことが僕はすごく嫌で、そういうのをやるぐらいだったら、やるなという本当バカな言い方になってしまった」と謝罪しました。

長田は、この件についてはコンビ2人の責任であると語り、初心に返る、気持ちを引き締めるという意味で、2人はその場で丸刈りになりました。（『ABEMA NEWS』より）