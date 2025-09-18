ÊªÎ®´íµ¡¤ËÂÔ¤Ã¤¿!!¡¡JR²ßÊª¤ÈÁ´¹ñÄÌ±¿Ï¢ÌÁ¤¬¡Ö¹ñºÝÊªÎ®Áí¹çÅ¸2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë
ÊªÎ®Ê¬Ìî¤ÎÅ¸¼¨¾¦ÃÌ²ñ¡Ö¹ñºÝÊªÎ®Áí¹çÅ¸2025¡×¤¬2025Ç¯£¹·î10Æü¤«¤é£´Æü´Ö¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤ÎÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¶¨²ñ¡ÊJILS¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¶È³¦£·ÃÄÂÎ¤ÈÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¤¬¶¦ºÅ¡£Å´Æ»´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢JR²ßÊª¤ÈÁ´¹ñÄÌ±¿Ï¢ÌÁ¤¬¶¦Æ±¥Ö¡¼¥¹¤ò¹½¤¨¡¢ÂçÎÌ¡¦Ä¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤òÆÀ°Õ¤Ë¤¹¤ëÅ´Æ»²ßÊª¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÇä¤ê¹þ¤ó¤À¡£
1994Ç¯¤¬½é²ó¤Î¹ñºÝÊªÎ®Áí¹çÅ¸¤Ï¡¢30Ç¯¤òÄ¶¤¹Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¡£Ä¹¤¯³ÖÇ¯³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤Î¤Ê¤¤Î¢Ç¯¤Ë¡ÖINOVATION EXPO¡Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¨¥¥¹¥Ý¡Ë¡×¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç³«ºÅ¡£¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¨¥¥¹¥Ý¤È¤·¤Æ¤Ïº£²ó¤¬£´²óÌÜ¤À¡£
JR²ßÊª¤Ï´ÇÈÄÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê£µ¥È¥ó¥³¥ó¥Æ¥Ê¡Ê19£Ä¥¿¥¤¥×¡Ë¤ò£²ÃÊ½Å¤Í¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£Èâ¤ò³«¤±¤¿²¼ÃÊ¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ç¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯½Ü¤Îµ¨Àá¤ò·Þ¤¨¤ëÀÄ¿¹»º¤Î¥ê¥ó¥´¤À¡£
JA¤Ä¤¬¤ë¹°Á°¤ÏÄ¹¤¯¥È¥é¥Ã¥¯Í¢Á÷¤Ç¥ê¥ó¥´¤ò¼óÅÔ·÷¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿à2024Ç¯ÌäÂêá¤òµ¡¤ËÅ´Æ»²ßÊª¤Ë¥â¡¼¥À¥ë¥·¥Õ¥È¡£Î¦¤ÎÅ´Æ»¤Î¤Û¤«¡¢³¤¾åÍ¢Á÷¤â°ìÉôÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ëü°ì¤ÎºÒ³²»þ¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð²Ù¤¬ÄäÂÚ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤¹¤ë¡£
¡ÖÄÌ±¿¡×¤Ã¤Æ²¿¡©
JR²ßÊª¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÁ´¹ñÄÌ±¿Ï¢ÌÁ¤Ï¡¢¡»¡»ÄÌ±¿¤Ê¤É¤Î¼ÒÌ¾¤Ç³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ëÄÌ±¿²ñ¼Ò¤ÎÁ´¹ñÁÈ¿¥¡Ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ë¡£ÄÌ±¿¤Ï¤¤¤ï¤ÐÅ´Æ»²ßÊª¤ÎÂåÍýÅ¹¤À¡£
Î¹µÒ¤È°ã¤¤¡¢±Ø¤Ë¼«¤é°ÜÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤²ßÊª¤Ï¡¢²Ù¼ç¡Á²ßÊª¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ÎÍ¢Á÷¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÍ¢Á÷¤ò¼õ¤±»ý¤Ä¤Î¤¬¡¢ÄÌ±¿²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
ÄÌ±¿¤ÏÅ´Æ»¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¹ñÅ´»þÂå¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ç¡¢1950Ç¯¤ËË¡À©²½¤µ¤ì¤¿ÄÌ±¿»ö¶ÈË¡¤Çµ¬Äê¡£2003Ç¯¤Ë¤Ï³¤±¿¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¾¤ÎÍ¢Á÷¥â¡¼¥É¤â´Þ¤àÍøÍÑ±¿Á÷»ö¶ÈË¡¤¬À©Äê¤µ¤ì¡¢Ë¡Îá¾å¤ÇÄÌ±¿¤ÎÌ¾¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤âÁ´¹ñÄÌ±¿Ï¢ÌÁ¤ä´ë¶ÈÌ¾¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤¬»Ä¤ë¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸