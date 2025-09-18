TOYOTA ARENA TOKYOで開業記念「HELLO! ARENA DAY」開催…日向坂46出演の公開生放送も決定

10月3日に開業を迎える「TOYOTA ARENA TOKYO」。翌4日には開業記念イベント「HELLO! ARENA DAY」が開催されるほか、同日にはJFN系列で放送中のラジオ番組『JA全農COUNTDOWN JAPAN』の公開生放送が実施されることも発表された。ゲストには日向坂46の金村美玖と河田陽菜が登場する。

『JA全農COUNTDOWN JAPAN』は毎週土曜13時から全国38局ネットで放送されている音楽番組で、パーソナリティは遠山大輔（グランジ）と潮紗理菜が務めている。公開生放送はTOYOTA ARENA TOKYOのメインアリーナで実施され、入場は無料、チケット不要で誰でも参加できる。

「HELLO! ARENA DAY」はアリーナの完成を記念して行われるもので、コート開放やバックヤードを巡るアリーナツアー、イベント限定のアリーナグルメ販売など、体験型の企画が予定されている。さらに近隣施設の「シティサーキット東京ベイ」や「夢の広場」とも連携し、来場者が一日を通して楽しめる催しが展開される。

TOYOTA ARENA TOKYOは最新の映像設備やホスピタリティ空間を備え、スポーツやコンサート、演劇など多彩な用途に対応する多目的アリーナとして誕生する。今後はアルバルク東京のホームアリーナとしても活用される予定であり、国内外の大規模イベントの開催も見込まれている。