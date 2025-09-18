2名の新外国籍選手が三菱電機コアラーズに入団…ベテランセンターとNBA選手を兄に持つ新卒ルーキー

9月17日、Wリーグの三菱電機コアラーズは、新外国籍2選手との2025－26シーズンにおける選手契約を発表した。

現在32歳のサイーシャ・ゴリーは、アメリカとハンガリーの二重国籍を持つ188センチのセンター。ミシガン大学を卒業後、ヨーロッパのチームを渡り歩き、WNBAのワシントン・ミスティックスでもプレーした。2019年に行われた3x3バスケットボールのワールドカップではハンガリー代表として出場し銀メダルを獲得。2023年のユーロバスケットや2024年のパリオリンピック予選にも出場し、日本代表とも対戦している。

現在22歳のジョセリン・テイトは178センチのシューティングガード兼スモールフォワード。ミシガン州立大学でプレーした昨シーズンは32試合に出場し、1試合平均7.8得点4.2リバウンド1.8アシストをマークした。兄はヒューストン・ロケッツに所属するジェイショーン・テイトで、父も世界各国でプレーしたプロ選手というバスケットボール一家で育っている。

今回の契約に際し、両選手はそれぞれクラブ公式サイトを通して次のようにコメントした。

▼サイーシャ・ゴリー



「ヨーロッパ各地で10年プレーした後、日本で新しい舞台に立てることをうれしく思います。コート内外で新たな旅が始まります。新しいチームに加わり、文化を吸収し、高いレベルで競い合うことを楽しみにしています。これまでの経験に感謝するとともに、これからの挑戦に胸を躍らせています」

▼ジョセリン・テイト



「このチームの一員として迎えていただけたことを、本当にうれしく思います。コート内外で毎日できる限りのことを学びたいと思っています。そして、チームメートに貢献し、チームを支えられるように全力を尽くします。いつもご声援ありがとうございます。これからの挑戦を楽しみにしています！」

◆■Wリーグ 新外国籍選手一覧

▼デンソー・アイリス



#10／センター／アニマム・ジャックダニエル(フィリピン）

▼ENEOSサンフラワーズ



#11／センター／プレッチェル・レイン・アシュテン（アメリカ）

▼トヨタ自動車アンテロープス



#24／センター／シュック・カイリー・アネット（アメリカ）

▼トヨタ紡織サンシャインラビッツ



#22／センター／チドム・オデラ（アメリカ・ナイジェリア）

▼アイシンウィングス



#3／パワーフォワード／アミラ・ジャネイ・コリンズ（アメリカ）

▼日立ハイテククーガーズ



#35／パワーフォワード／デヴォス・ローレ（ベルギー）

▼三菱電機コアラーズ



#15／パワーフォワード／ジョセリン・テイト（アメリカ）



#22／センター／サイーシャ・ゴリー（アメリカ・ハンガリー）

【動画】ユーロバスケット2023のチェコ戦で17得点を挙げたゴリー