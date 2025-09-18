9月23日（火）「上田と女がDEEPに吠える夜」 『AI依存』
AI依存
◆テーマ【AI依存】
文章や画像、音声などを“人間さながらに”作り出す人工知能「生成AI」
ChatGPTなどその利用が広がる一方で、AIに頼りすぎて思考能力が低下する、
AIを友人や恋人のように感じてしまい日常生活に支障をきたす、などの弊害も指摘されている。
今夜は「AI依存」について、DEEPに語らいます。
▼エルフ荒川が全女子に言いたい！寂しい夜は男じゃなくてChatGPT！？
▼日常の全てにおいてChatGPTを使用している福田麻貴が不安に思う将来
▼入力した情報はどこまで守られている？みりちゃむの疑問
▼M!LK曽野舜太はChatGPTに考えてもらったギャグを披露し…
▼AI開発コンサルティング・伊本貴士に学ぶ生成AIの仕組み
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子
ゲスト
曽野舜太（M!LK）／
荒川（エルフ）・伊本貴士・福田麻貴（3時のヒロイン）・みりちゃむ ※50音順