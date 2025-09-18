SEVENTEEN¥ß¥ó¥®¥å¡õ¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤¬¤ªÂ·¤¤ÇòT¤Ç¥¸¥à¤ËÅÐ¾ì¡ªÂµ¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤¿¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×É÷¥³ー¥Ç¡õÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿Æó¤ÎÏÓ¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä
SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó¡Ë¤ÎS.COUPS¡Ê¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£MINGYU¡Ê¥ß¥ó¥®¥å¡Ë¤È¤Î¡ÈÌ©Ãå¡É¥¸¥à¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
①¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤òÇØ¸å¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥ß¥ó¥®¥å¡¡②～⑦¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÆùÂÎÈþ¸÷¤ëC¡ßM¡ØHYPE VIBES¡Ù¥È¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥×¥éー¡¡⑧Çò¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Î¤Õ¤¿¤ê
¢£¥ß¥ó¥®¥å¤¬¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤ÎÀìÂ°¥È¥ìー¥Êー¤Ë¡©¡ÈÌ©Ãå¡É¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°É÷·Ê¸ø³«
¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤È¥ß¥ó¥®¥å¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖCxM¡×¤Ï¡¢9·î29Æü¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHYPE VIBES¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹Í½Äê¡£¼¡¡¹¤È¸ø³«¤µ¤ì¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÅê¹Æ¤Ï¡¢1ËçÌÜ¤Ë»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤ê¤Ê¤¬¤é¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤È¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÌ©Ãå¤·¤ÆÎ©¤Ä¥ß¥ó¥®¥å¤Î»Ñ¤¬¡£¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤ÏÇò¡¢¥ß¥ó¥®¥å¤ÏÀÖ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¡¢¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÇòT¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×É÷¤Ë¤·¤¿¡È¤ªÂ·¤¤´¶¡É¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£ÊÂ¤ó¤À¤Õ¤¿¤ê¤Î¸ª¤«¤éÏÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤Îí÷¤·¤µ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¼Ð¤á¤Ë²£¤¿¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÉ¬»à¤Ë¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤ò¡¢¸å¤í¤Ç¿Î²¦Î©¤Á¤·¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ë¥ß¥ó¥®¥å¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¡£¤µ¤é¤Ë3¡¦4ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¶ì¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò±£¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥ß¥ó¥®¥å¤¬Î¾¼ê¤Ç¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤Î´é¤òÊ¤¤¦Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥·ー¥ó¤â¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤À¤í¤¦¤«¡¢¶À±Û¤·¤Ë¼«»£¤ê¤¹¤ë¥ß¥ó¥®¥å¤È¡¢¤½¤Î²èÌÌ¤òÇÁ¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ç´é¤ò´ó¤»¤ë¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤ÎÏÂ¤ä¤«2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¶¯¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー¸½¤ì¤¿w¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÆó¤ÎÏÓ¤Î¶ÚÆù¤ä¤Ð¤¤¡×¡Öµ÷Î¥´¶Êø²õ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥ß¥ó¥®¥å¡¢¥¯¥×¥¹¤Î´éÊÝ¸î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×·»Äï¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHYPE VIBES¡Ù¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥×¥éー
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢CxM¤Î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHYPE VIBES¡Ù¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥×¥éー±ÇÁü6ËÜ¤¬¸ø³«Ãæ¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢³¤¤Ç¥µー¥Õ¥£¥ó¤ò³Ú¤·¤à¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Î2¿Í¤ä¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ç¿åÍá¤Ó¤ò¤¹¤ë¥ß¥ó¥®¥å¤Î»Ñ¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÆùÂÎÈþ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£