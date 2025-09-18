　18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　174845　　　90.8　　　 35150
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 31140　　　53.6　　　　7652
３. <1360> 日経ベア２　　　 22130　　　29.8　　　 187.8
４. <1540> 純金信託　　　　 14061　　　15.2　　　 16800
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12563　　　24.1　　　 41680
６. <1321> 野村日経平均　　 11864　　　74.5　　　 46740
７. <1579> 日経ブル２　　　 10443　　　21.3　　　 378.6
８. <1306> 野村東証指数　　　6221　　　 4.3　　　3286.0
９. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3924　　　31.8　　　　 308
10. <1320> ｉＦ日経年１　　　3104　　　75.4　　　 46550
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　2821　　　39.0　　　　2139
12. <1545> 野村ナスＨ無　　　2400　　 144.9　　　 36200
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2076　　　37.0　　　 54040
14. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1994　　　56.8　　　　2224
15. <1329> ｉＳ日経　　　　　1895　　 270.8　　　　4685
16. <1568> ＴＰＸブル　　　　1615　　　63.6　　　 609.8
17. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1481　　 124.1　　　 624.1
18. <1358> 上場日経２倍　　　1465　　 259.1　　　 66390
19. <2036> 金先物Ｗブル　　　1400　　　 3.6　　　118050
20. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1367　　 152.2　　　 56540
21. <1542> 純銀信託　　　　　1348　　 -52.7　　　 19360
22. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1319　　　26.6　　　 49390
23. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1316　　　-2.7　　　　1130
24. <1330> 上場日経平均　　　1305　　　78.8　　　 46810
25. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　1099　　 172.7　　　　1993
26. <1489> 日経高配５０　　　1071　　　23.7　　　　2584
27. <1456> ｉＦ日経ベ　　　　1053　　 652.1　　　　2017
28. <1571> 日経インバ　　　　 945　　　78.6　　　　 473
29. <1346> ＭＸ２２５　　　　 874　　 295.5　　　 46800
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 753　　 -59.1　　　2096.0
31. <200A> 野村日半導　　　　 744　　 -18.1　　　　1945
32. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 730　　　18.7　　　　3023
33. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 707　　 -52.5　　　 323.4
34. <1655> ｉＳ米国株　　　　 686　　 -26.9　　　 703.6
35. <314A> ｉＳゴールド　　　 658　　 -52.4　　　 254.7
36. <2094> ＲＥＩＴイン　　　 646　　　72.7　　　　 789
37. <1580> 日経ベア　　　　　 627　　　17.9　　　1257.5
38. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 574　　 160.9　　　　 191
39. <1328> 野村金連動　　　　 563　　 -48.7　　　 12830
40. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 552　　 -21.1　　　 28125
41. <1356> ＴＰＸベア２　　　 529　　　31.6　　　 208.2
42. <2516> 東証グロース　　　 525　　 174.9　　　 598.7
43. <2244> ＧＸＵテック　　　 520　　　61.0　　　　2841
44. <1615> 野村東証銀行　　　 510　　　-7.3　　　 448.4
45. <1398> ＳＭＤリート　　　 504　　 -54.4　　　1981.5
46. <1476> ｉＳＪリート　　　 490　　　-1.0　　　　2012
47. <1308> 上場東証指数　　　 448　　 -31.3　　　　3243
48. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 420　　　89.2　　　 45470
49. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 409　　 157.2　　　 97510
50. <1597> ＭＸＪリート　　　 380　　 -33.8　　　　1984
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


