ETF売買代金ランキング＝18日大引け
18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 174845 90.8 35150
２. <1357> 日経Ｄインバ 31140 53.6 7652
３. <1360> 日経ベア２ 22130 29.8 187.8
４. <1540> 純金信託 14061 15.2 16800
５. <1458> 楽天Ｗブル 12563 24.1 41680
６. <1321> 野村日経平均 11864 74.5 46740
７. <1579> 日経ブル２ 10443 21.3 378.6
８. <1306> 野村東証指数 6221 4.3 3286.0
９. <1459> 楽天Ｗベア 3924 31.8 308
10. <1320> ｉＦ日経年１ 3104 75.4 46550
11. <2644> ＧＸ半導日株 2821 39.0 2139
12. <1545> 野村ナスＨ無 2400 144.9 36200
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2076 37.0 54040
14. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1994 56.8 2224
15. <1329> ｉＳ日経 1895 270.8 4685
16. <1568> ＴＰＸブル 1615 63.6 609.8
17. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1481 124.1 624.1
18. <1358> 上場日経２倍 1465 259.1 66390
19. <2036> 金先物Ｗブル 1400 3.6 118050
20. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1367 152.2 56540
21. <1542> 純銀信託 1348 -52.7 19360
22. <1326> ＳＰＤＲ 1319 26.6 49390
23. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1316 -2.7 1130
24. <1330> 上場日経平均 1305 78.8 46810
25. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 1099 172.7 1993
26. <1489> 日経高配５０ 1071 23.7 2584
27. <1456> ｉＦ日経ベ 1053 652.1 2017
28. <1571> 日経インバ 945 78.6 473
29. <1346> ＭＸ２２５ 874 295.5 46800
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 753 -59.1 2096.0
31. <200A> 野村日半導 744 -18.1 1945
32. <1671> ＷＴＩ原油 730 18.7 3023
33. <1475> ｉＳＴＰＸ 707 -52.5 323.4
34. <1655> ｉＳ米国株 686 -26.9 703.6
35. <314A> ｉＳゴールド 658 -52.4 254.7
36. <2094> ＲＥＩＴイン 646 72.7 789
37. <1580> 日経ベア 627 17.9 1257.5
38. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 574 160.9 191
39. <1328> 野村金連動 563 -48.7 12830
40. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 552 -21.1 28125
41. <1356> ＴＰＸベア２ 529 31.6 208.2
42. <2516> 東証グロース 525 174.9 598.7
43. <2244> ＧＸＵテック 520 61.0 2841
44. <1615> 野村東証銀行 510 -7.3 448.4
45. <1398> ＳＭＤリート 504 -54.4 1981.5
46. <1476> ｉＳＪリート 490 -1.0 2012
47. <1308> 上場東証指数 448 -31.3 3243
48. <1369> Ｏｎｅ２２５ 420 89.2 45470
49. <1557> ＳＰＤＲ５百 409 157.2 97510
50. <1597> ＭＸＪリート 380 -33.8 1984
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
