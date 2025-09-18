日経平均18日大引け＝反発、513円高の4万5303円 日経平均18日大引け＝反発、513円高の4万5303円

18日の日経平均株価は前日比513.05円（1.15％）高の4万5303.43円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は910、値下がりは637、変わらずは68と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を185.03円押し上げ。次いで東エレク <8035>が122.06円、ＳＢＧ <9984>が39.50円、ＴＤＫ <6762>が34.19円、ソニーＧ <6758>が28.02円と続いた。



マイナス寄与度は14.18円の押し下げで任天堂 <7974>がトップ。以下、リクルート <6098>が10.74円、ＫＤＤＩ <9433>が7.7円、コナミＧ <9766>が7.43円、ＨＯＹＡ <7741>が4.31円と並んだ。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、非鉄金属、金属製品、医薬品が続いた。値下がり上位には電気・ガス、その他製品、空運業が並んだ。



株探ニュース

