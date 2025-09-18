18日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数280、値下がり銘柄数292と、売り買いが拮抗した。



個別ではカウリス<153A>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ<9251>がストップ高。Ｄ＆Ｍカンパニー<189A>、オプロ<228A>、キッズスター<248A>、サンクゼール<2937>、勤次郎<4013>など19銘柄は年初来高値を更新。Ｆｕｓｉｃ<5256>、ＳＴＧ<5858>、ビーマップ<4316>、ＭＴＧ<7806>、エクサウィザーズ<4259>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＲＯＸＸ<241A>、ベストワンドットコム<6577>が年初来安値を更新。Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>、コンヴァノ<6574>、メドレックス<4586>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>、トゥエンティーフォーセブンホールディングス<7074>は値下がり率上位に売られた。



