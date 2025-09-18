ETF売買動向＝18日大引け、全銘柄の合計売買代金3433億円 ETF売買動向＝18日大引け、全銘柄の合計売買代金3433億円

18日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比49.9％増の3433億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同71.3％増の2813億円だった。



個別では中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均レバレッジ <1365> 、ＮＥＸＴ アセアン好配当ＥＴＮ <2043> 、ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2563> 、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> など74銘柄が新高値。日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、中国Ｈ株ベア上場投信 <1573> 、日経平均ベア上場投信 <1580> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> など15銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> が3.69％高と大幅な上昇。



一方、Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ <2553> は3.54％安と大幅に下落した。



日経平均株価が513円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1748億4500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1291億9600万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が311億4000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が221億3000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が125億6300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が118億6400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が104億4300万円の売買代金となった。



株探ニュース

