9月17日、フリーアナウンサーの宇賀なつみが自身のInstagramを更新。アイスランドの人気観光スポットで、“世界最大級の露天風呂” であるブルーラグーンでの入浴姿を披露し、話題となっている。

宇賀は《可愛い子ぶってるけど、可愛くない泥パック ブルーラグーンは、本当に青くて!! 国籍も人種も異なる人々が一緒に温泉に浸かって、乾杯したりおしゃべりしたり、温かく平和な場所でした。ということで、今回一緒に旅をしてくれたのは、サウナ界の女神・みさとちゃん》とつづり、お笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄の妻でタレントの清水みさととともに白い泥パックを顔に塗り、水着姿で温泉に浸かるショットを公開した。清水はサウナ好きとして知られる。

旅行ライターが言う。

「ブルーラグーンの水質は皮膚病に効果があると言われています。宇賀さんたちが塗っていた白いパックは、美肌効果や若返り効果があると言われているシリカ（二酸化ケイ素）泥パックというもので、定番となっています」

Instagramのコメント欄には白塗りの様子に、

《志村けんのバカ殿様かと思いました》

《二人して小梅太夫だ！》

という声や、パックを取って入浴する姿に、

《宇賀さんの入浴シーンセクシーですね》

《可愛こぶってるではなくお二方本当に可愛いです》

などの声があがっている。

立教大学卒業後、2009年4月にアナウンサーとしてテレビ朝日に入社した宇賀は、新人時代から同局の看板番組『報道ステーション』に出演し、一躍人気アナウンサーに。2017年5月に、大学時代の同級生と入籍した。その後も『羽鳥慎一モーニングショー』のアシスタントなどを務めていたが、2019年3月末でテレビ朝日を退社し、フリーアナウンサーとなった。

2020年4月からは情報バラエティ番組『土曜はナニする！？』（フジテレビ系）で、お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太とともにMCを務めている。

スポーツ紙記者が言う。

「ご主人は朝日新聞を退社後、2021年3月付で老舗広告代理店の代表取締役に就任し、一時は “社長夫人” となりましたが、2023年10月1日、宇賀さんは自身のInstagramで《本当に幸せな結婚生活でした》などとつづり、離婚を報告しました。

宇賀さんは現在、朝日新聞デジタル版で月1回の『宇賀なつみ わたしには旅をさせよ』という旅エッセーを連載しており、Instagramを見ると、6月は西オーストラリア、5月はラオス、4月はエジプト、ウユニ塩湖、3月はパリなど、頻繁に海外旅行の様子をアップしています。旅が大好きだという宇賀さんには持ってこいの企画ですね」

仕事もプライベートも、充実した日々を過ごしているようだ。