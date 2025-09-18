《PRADA BEAUTY新作》話題の「バナナバーム」＆手元を格上げするマルチハンドケアが登場
ラグジュアリーブランド「PRADA」が展開する【PRADA BEAUTY】から、この秋新たに2つの注目アイテムが登場します。ひとつは、2011年春夏コレクションで話題をさらった「バナナ柄」から着想を得た遊び心たっぷりのリップバーム。そしてもうひとつは、手肌だけでなく爪やキューティクルまでケアできるマルチハンドクリーム。どちらも美しさと機能性を両立した、PRADAならではの“洒落感コスメ”です。
爪先まで潤う。美容液発想のマルチハンドクリーム
まず注目したいのが、2025年10月8日発売予定の「プラダハンド トリプルケアハンドクリーム」。コロンとしたフォルムのパッケージは、持ち運びやすくポーチに入れても映えるデザインとなっています。
▲プラダビューティー「プラダハンド トリプルケアハンドクリーム」 ￥8,030（税込）
さらっとした美容液のようなテクスチャーでベタつかず、デイリーケアにぴったり。高保湿成分シアバターに加え、透明感を与えるイリス根エキス、爪とキューティクルを守るビオチンを配合。角質層まで潤いを届け、なめらかな手肌と艶のある爪先へ導きます。ナイアシンアミドによるスキントーン改善効果も期待でき、手を差し伸べる仕草さえ自信に変えてくれる１本です。
遊び心あふれる「バナナバーム」で唇もチークも格上げ
続いて紹介するのが、2025年9月12日に発売されたばかりの「リップバーム フロスティングケア」。2011春夏コレクションのバナナ柄にインスパイアされた鮮やかな黄色が印象的なバームです。
▲プラダ「リップバーム フロスティングケア」 ￥7,260（税込）。バナナを着想させる鮮やかな黄色ですが、塗布すると画像のａのようにゴールドラメとピンクラメが上品にきらめき洗練された血色感を演出しながら温かみも感じるゴールドが唇を彩ってくれます。ｃに塗布したリップに重ねて使うとｂのようにやわらかな雰囲気に
塗布するとゴールドラメとピンクラメが上品にきらめき、洗練された血色感をプラス。リップの下地や重ね塗りはもちろん、チークにのせれば体温が１〜２℃上がったような自然な血色感を演出できます。さらに、イエベとブルベのカラーをつなぐ“なじませバーム”としても優秀。どんなメイクにも溶け込む万能さで、ポーチに１つあると安心です。
サステナも機能性も妥協なし。美しさを持ち歩く喜び
今回の新作に共通するのは、見た目の美しさだけでなく「サステナブルな視点」と「多機能性」を兼ね備えている点。リップはリフィル対応、ハンドクリームは日常使いしやすい軽やかな質感。日々のライフスタイルに自然に溶け込みながらも、手にするだけで気分を高めてくれるプロダクトです。
PRADA BEAUTYの新作２アイテムは、ただのコスメにとどまらず“感性を刺激するアイコン”として存在感を放ちます。手元や唇といった細部をケアすることは、大人の印象を格上げする近道。ぜひこの秋、自分らしいラグジュアリーな美しさを手に入れてみてくださいね。＜text＆photo：Chami＞