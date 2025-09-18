LINEの距離感でバレる！男性が“本命女性”にだけ見せる「行動」
恋愛の本気度は、意外と“距離感”に表れます。実際に会うときの座る位置だけでなく、LINEのやり取りにも「本命女性にだけ見せる距離感の違い」があるんです。そこで今回は、そんな男性が無意識にする“距離の近づけ方”を紹介します。
LINEの返信が安定して早い
本命の女性には「待たせたくない」という気持ちが働くもの。仕事中や外出中でも、できるだけ早く返信しようとするでしょう。逆にどうでもいい相手には既読スルーが増えたり、後回しにしがち。本命女性には“優先順位の高さ”が返信スピードに表れます。
会話をつなげようと質問が多い
「今日はどうだった？」「週末は何してるの？」など、質問を投げかけて会話を広げようとするのも本命女性限定の行動。距離を縮めたいからこそ、無意識に女性の予定や気持ちを知ろうとするんです。質問が続くLINEは、彼の「もっとあなたに関わりたい」という気持ちの現れです。
実際に会ったときの距離が自然と近い
実際に会ったとき、無意識に隣や正面を選ぶ、歩くときに歩幅を合わせてくれる…。こうした“物理的な距離感”も、心の距離の表れです。本命女性とは「一緒にいる安心感」を求めるため、自然と距離を縮めようとするんです。
LINEのテンポや会話のつなげ方、そしてリアルな距離感。これらは男性が無意識に出してしまう“本命サイン”。「なんだか距離が近いな」と感じたら、きっと彼の気持ちはあなただけに向いているはずですよ。
