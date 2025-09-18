私に本気じゃなかったんだ…。男性がしがちな「まさかの脈なし行動」とは
いつも愛情たっぷりに接してくれて、いつも優しい男性。
でも蓋を開けてみたら私に本気じゃなかった…。そんな経験ってありませんか？
そこで今回は、そんな男性がしがちな「まさかの脈なし行動」を紹介します。
｜「器が大きい」「心が広い」というアピール
常にドンっと男っぽく構えていて、器の大きさや心の広さをアピールしてくる男性も注意すべきです。
例えば、「束縛なんてしないよ」「他の男性と遊んでいてもOKだよ」と言う男性っていませんか？
つまり、「束縛されたくない」「他の女性と遊ぶのを認めてほしい」というのが男性の本音という可能性があるのです。
｜過剰すぎるくらいの愛情表現
男性にいつも「好き」「可愛い」などと言ってもらえていると、「私のことが本気で好きなんだな」と思ってしまうもの。
でも、あまりにも過剰に愛情表現してくるのは、もしかしたら他の目的を持っているのかも知れません。
積極的に愛情表現することで女性を安心させることで、実は本命彼女や妻がいることをごまかしたり、お金を借りようとしたりといった魂胆を持っている場合もあります。
もちろん一概にそうとは限りませんが、あまり真に受けないようにして少し警戒心を持っておきましょう。
今回紹介した行動は、恋愛経験豊富で女性慣れしている男性がしがち。
ぜひ表面上は脈ありっぽく見えても、その裏で策略を巡らせている可能性もあるので、ぜひ注意していきましょうね。