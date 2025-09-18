可愛すぎてクラクラする…男性が「堪らねぇ…」と感じる女性の仕草
あなたのさりげない仕草で、彼をクラクラさせてみませんか？♡
今回は、男性が思わず「堪らねぇ…」と感じる女性の仕草を４つご覧いただきます。
日常の中で気軽にできることばかりですから、機会があったら試してみてくださいね！
｜髪型を変える
男性と会っている時に、さりげなく髪型を変えてみてください。
例えば、髪を下した状態で男性と会ったのなら、食事の時だけアップにしてみましょう。
とくにロングヘアの女性はさまざまな髪型ができますから、シーンに合わせてバリエーションを増やしてみてください。
｜真剣な表情をする
いつも笑顔でいる女性が真剣な表情を見せた時にも、男性は「可愛い！」と思うもの。
頑張っているように見えて、愛おしく感じるのでしょう。
きっと男性に可愛いと思われたくて、常に笑顔を絶やさない女性もいるはず。
でも、真剣な表情を見せることでその笑顔もより引き立ちますから、ぜひ試してみてくださいね！
｜頬を膨らませる
女性が頬を膨らませる仕草に可愛いと感じる男性もいます。
ちょっと納得がいかない時や嫉妬した時などに、この仕草を見せられるでしょう。
また、甘えながら頬を膨らませるのもよいですね！
上目遣いで彼を見つめながら「本当に私のこと好き？」とか「これやってよ〜」と言った後にこの仕草をすれば、男性は堪らなく感じるはずです。
｜スキンシップを求める
例えば「んっ！」と言いながら手を差し出したら、彼はあなたが手を繋ぎたがっていると分かるでしょう。
あるいは、目を閉じながら顔を少し上向きにすれば、キスを求めていることが分かるはずです。
このように、言葉にせずスキンシップを求める仕草に男性は胸キュンするもの。
あえて仕草だけでスキンシップを求め、彼をドキッとさせてみましょう！
「これなら私にもできる！」と思うものが見つかったのではないでしょうか？
あとは彼と一緒にいる時、実践してみるだけ！
あなたの仕草でキュンとさせて、もっと虜にしちゃいましょう。
🌼ずっとそばに居たいな♡彼が「メロメロになる女性」の特徴