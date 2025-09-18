【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１７日（日本時間１８日）、本拠地でのフィリーズ戦に１番指名打者で出場し、八回に２試合連続本塁打となる５１号ソロを放ち、ナ・リーグ本塁打ランキングトップのフィリーズ・シュワーバーに２本差に迫った。

４打数１安打１打点で、２２試合連続出塁とした。

ドジャースは先発スネルが７回無失点と好投し、５―０で快勝。連敗を２で止め、プレーオフの前哨戦とも言えるフィリーズ３連戦を１勝２敗で終えた。

３打席目まで抑えられていた相手先発の左腕ルサルドに、大谷が痛烈な一発を浴びせた。３―０の八回、２ボール２ストライクからの６球目、真ん中のスイーパーを完璧にとらえると、打球は中堅右スタンドに飛び込んだ。飛距離は４０８フィート（約１２４メートル）だった。

打席と反対方向に逃げていくように曲がるスイーパーには何度も空振りしていたが、最後に甘い球を仕留めた。ロバーツ監督は「（大谷がルサルドと）４回も対戦できたのは良かった。再び対戦するときに向けて、多くの情報を得られた」とうなずいた。

大谷は前日に投手として５回無安打無失点、打者では２年連続５０本塁打を達成した。登板の疲労が残る中、この日は２戦連発のアーチでチームを勢いづけた。今季もリーグ最優秀選手（ＭＶＰ）の有力候補ともみられており、監督は「打撃とマウンドでの活躍を考えれば、圧勝だろう。考えるまでもない」と言い切った。