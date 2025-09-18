若槻千夏「会いたくてバラエティーやってる」1番ファンの俳優告白
【モデルプレス＝2025/09/18】タレントの若槻千夏が、17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜2時間SP」（よる9時〜）に出演。俳優の小泉孝太郎のファンであることを告白した。
この日のゲストである小泉が「キュンとしたこと」を問われた際に、「若槻千夏ちゃんが『あ、孝太郎さんに会えた。うれしい！』って言ってエレベーター乗ってきたんですね。それはキュンとしましたね」と若槻の名前を挙げると、「嘘？」と笑顔になり手を叩いた若槻。「私芸能界でお会いした中で1番ファンなのが孝太郎さん。だから孝太郎さんと会いたくてバラエティーやってるんですよ」と小泉のファンだと告白した。
小泉が番組内で「映画館デートに一緒に行って僕だけ（先に）出ちゃうとか」などと発言したことについて「一連の孝太郎さんの発言聞いてどうよ？」と問われると、若槻は「バラエティー的には『ないですね』とか言ってほしいんだと思うんだけど、本当に孝太郎さんがそれならそれでいいんです、私は。それを『え〜』とか言ってる女とはこっちがおさらばですよね。本当に素敵」と小泉を全肯定し、「嬉しい」と小泉を喜ばせた。（modelpress編集部）
