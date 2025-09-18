BE:FIRST・MANATO、メンバーの誘い断る理由とは？弁明するもLEOからツッコミ
【モデルプレス＝2025/09/18】7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）が17日、フジテレビ系「週刊ナイナイミュージック」（毎週水曜よる11時〜）に出演。MANATO（マナト）が、メンバーからの誘いを断る必殺フレーズを明かされる場面があった。
【写真】SKY-HI・BE:FIRSTら、豪華オフショ
この日、番組からMANATOが役所に行くことを理由に誘いを断るというタレコミが明かされた。すると、すぐにLEO（レオ）が「まあ、わかりますね！」と同意。MANATOは「2年前ぐらいによく使ってたやつ」「よく行ってたんですよ、本当に！手続き系で色々うまく手続きいかないことがあって」と本当に役所によく行っていたことを訴えたものの、LEOからは「必殺技！」「嘘つけよ〜！」とすぐにツッコミが入った。
実はもともと「前々から予定をちゃんと立てるタイプ」だというMANATO。一方「メンバーは結構ラフに誘ってくるんで。『明日の夜ご飯行かない？』とか、『この後一緒にサウナ行かない？』とか」と、急に誘ってくることがあるため、すでに予定が入ってしまっているのだという。しかし「『（他の）友達と予定あるから』を言い過ぎると、（誘ってきたメンバーが）その友達より大事にされてないって思っちゃう」と考えた上で「役所って言葉を使って国をちらつかせて」断ると説明し、スタジオを笑わせた。
その後、LEOから「最近は『内見』で断る」と明かされると、MANATOは「内見が今ブームですね…」と心当たりがあることを吐露。SHUNTO（シュント）は、事務所のサウナに誘ったところ「今日俺、まじで内見が入ってて！」と言われたばかりだと口に。しかし、MANATOは「これはマジです！」と言い切った。一方で、LEOからは「嘘の可能性あります！」との声が飛んでいた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】SKY-HI・BE:FIRSTら、豪華オフショ
◆BE:FIRST・MANATOは役所に行くことを理由に断る？
この日、番組からMANATOが役所に行くことを理由に誘いを断るというタレコミが明かされた。すると、すぐにLEO（レオ）が「まあ、わかりますね！」と同意。MANATOは「2年前ぐらいによく使ってたやつ」「よく行ってたんですよ、本当に！手続き系で色々うまく手続きいかないことがあって」と本当に役所によく行っていたことを訴えたものの、LEOからは「必殺技！」「嘘つけよ〜！」とすぐにツッコミが入った。
◆BE:FIRST・MANATO「国をちらつかせて」
実はもともと「前々から予定をちゃんと立てるタイプ」だというMANATO。一方「メンバーは結構ラフに誘ってくるんで。『明日の夜ご飯行かない？』とか、『この後一緒にサウナ行かない？』とか」と、急に誘ってくることがあるため、すでに予定が入ってしまっているのだという。しかし「『（他の）友達と予定あるから』を言い過ぎると、（誘ってきたメンバーが）その友達より大事にされてないって思っちゃう」と考えた上で「役所って言葉を使って国をちらつかせて」断ると説明し、スタジオを笑わせた。
その後、LEOから「最近は『内見』で断る」と明かされると、MANATOは「内見が今ブームですね…」と心当たりがあることを吐露。SHUNTO（シュント）は、事務所のサウナに誘ったところ「今日俺、まじで内見が入ってて！」と言われたばかりだと口に。しかし、MANATOは「これはマジです！」と言い切った。一方で、LEOからは「嘘の可能性あります！」との声が飛んでいた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】