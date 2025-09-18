パンサー尾形、7歳娘と枕元で密着「パパさん嬉しそう」「2人とも楽しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/09/18】お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが18日までに、オフィシャルブログを更新。夫・尾形と7歳の娘・さくらちゃんの“ふざけ合い”ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】48歳吉本芸人、7歳娘との密着ショット
16日、「イライライライラ笑」と題してブログを更新したあいさんは、「今日こそは早く寝なきゃなのに」と切り出し、「パパがいるとふざけちゃって全然寝れない。。」と状況を報告。続けて「もぉぉぉーー 本当いいかげんにしなさいっ！！」とつづり、枕元で満面の笑顔を見せる尾形と娘の“ふざけ合い”ショットを公開。「花粉も辛いし イライラするぅぅ」と本音を漏らしつつも、家族の仲睦まじいやりとりをブログにつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「パパさん嬉しそう」「さくちゃんパパとふざけるのが大好きダネ」「2人とも楽しそう」「パパがいる時はこうなりますよね、うちも一緒」や、「花粉はやい」「花粉来てますね」「勘弁して欲しいです」などの声が寄せられている。
尾形とあいさんは、2017年3月9日に結婚。翌年3月3日に長女が誕生した。（modelpress編集部）
