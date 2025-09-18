日本損害保険協会では、損害保険会社における情報漏えい事案や8月の「保険会社向けの総合的な監督指針」一部改正を踏まえ、「損害保険会社からの出向者派遣に係るガイドライン」、「損害保険会社に係る個人情報保護指針」、「損害保険会社における個人情報保護に関する安全管理措置等についての実務指針」、「政策保有株式に係るガイドライン」を改定しました。

日本損害保険協会「損害保険会社からの出向者派遣に係るガイドライン」「損害保険会社に係る個人情報保護指針」等改定

日本損害保険協会では、損害保険会社における情報漏えい事案や8月の「保険会社向けの総合的な監督指針」一部改正を踏まえ、「損害保険会社からの出向者派遣に係るガイドライン」、「損害保険会社に係る個人情報保護指針」、「損害保険会社における個人情報保護に関する安全管理措置等についての実務指針」、「政策保有株式に係るガイドライン」を改定。

1. 「損害保険会社からの出向者派遣に係るガイドライン」の改定概要

今回の改定では「適切な出向を担保するための態勢の整備」に「必要な措置」と、適切性を判断・検証する際における出向先や出向形態等を踏まえた「留意点」を新たに追記しました。

また、出向の適切性を十分に確認できる場合を除き、代理店への出向を行わない旨を明記するなど、「顧客の適切な商品選択の機会」、「顧客の同意に基づく顧客情報管理」、「代理店等の自立」、「損害保険会社における適切な利益相反管理」の観点から、出向の適切性を担保する内容としています。

■損害保険会社からの出向者派遣に係るガイドライン

https://www.sonpo.or.jp/about/pdf/syukousya_guideline.pdf

2. 「損害保険会社に係る個人情報保護指針」および「損害保険会社における個人情報保護に関する安全管理措置等についての実務指針」の改定概要

「損害保険会社に係る個人情報保護指針」では、出向者を介して情報が不正に取得されないために必要な対応や、保険代理店から他の保険会社への情報提供について必要かつ適切な監督を行うことを明確化しています。

「損害保険会社における個人情報保護に関する安全管理措置等についての実務指針」では、コンプライアンス部門が関与し、顧客等に関する情報の管理状況を適時・適切に検証できる体制を構築することやアクセス権限の設定を適切に行うことを明確化しています。

■損害保険会社に係る個人情報保護指針

https://www.sonpo.or.jp/about/guideline/individual/ctuevu0000005hsf-att/sonposhishin.pdf

■損害保険会社における個人情報保護に関する安全管理措置等についての実務指針

https://www.sonpo.or.jp/about/guideline/individual/ctuevu0000005hsf-att/action_jitsumushishin.pdf

3.「政策保有株式に係るガイドライン」の改定概要

政策保有株式(非上場株式を含む)は、早期に縮減する方針を定めることをガイドライン上で明確化する等の改定を行いました。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 顧客本位の業務運営の徹底および健全な競争環境の実現にむけて！日本損害保険協会「損害保険会社からの出向者派遣に係るガイドライン」「損害保険会社に係る個人情報保護指針」等改定 appeared first on Dtimes.