芳醇な香り！ブルボン「フェットチーネグミシャインマスカットホワイトソーダ味」

ブルボンは、国産シャインマスカット果汁を使用し、ホワイトソーダのテイストに仕立てた「フェットチーネグミシャインマスカットホワイトソーダ味」を2025年9月23日(火)に新発売します。

 



 

 

内容量　　　　　　　：47g

発売日　　　　　　　：2025年9月23日(火)　全国発売

販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格　　　　　　　　：オープンプライス

賞味期限　　　　　　：9カ月

 

シャインマスカット果汁のみずみずしい甘さとホワイトソーダのまろやかなおいしさの組み合わせを、フェットチーネグミ特有の“弾む噛みごこち”とともに楽しめます。

