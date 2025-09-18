芳醇な香り！ブルボン「フェットチーネグミシャインマスカットホワイトソーダ味」

ブルボンは、国産シャインマスカット果汁を使用し、ホワイトソーダのテイストに仕立てた「フェットチーネグミシャインマスカットホワイトソーダ味」を2025年9月23日(火)に新発売します。

ブルボン「フェットチーネグミシャインマスカットホワイトソーダ味」

内容量 ：47g

発売日 ：2025年9月23日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 ：オープンプライス

賞味期限 ：9カ月

シャインマスカット果汁のみずみずしい甘さとホワイトソーダのまろやかなおいしさの組み合わせを、フェットチーネグミ特有の“弾む噛みごこち”とともに楽しめます。

