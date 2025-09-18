高橋真梨子、音楽番組での“夫婦共演”を報告 収録現場での記念ショット添え「お楽しみ」とファンに呼びかけ
歌手・高橋真梨子（※高＝はしごだか／76）の公式インスタグラムが17日に更新され、夫で音楽プロデューサー・ミュージシャン、ヘンリー広瀬（81）と音楽番組で“夫婦共演”したことが報告された。
【写真】「お二人の雰囲気が羨ましい〜カッコいい」高橋真梨子＆ヘンリー広瀬の“夫婦ショット”
WOWOWでは、“最後のコンサートツアー”の模様とともに高橋の魅力を届ける『高橋真梨子3カ月連続特集』を展開中。
投稿では「WOWOW三カ月連続特集!!最終月はインタビュー番組をお届けします」「高橋真梨子へのインタビューを中心にヘンリーバンド、コンサートスタッフなど様々な角度から高橋真梨子の音楽、ステージ、人生を浮き彫りにするスペシャル番組です」とラストを飾る特集企画の内容について紹介し、広瀬、インタビュアー&ナビゲーターを務めるサッシャ（48）との収録現場での記念ショットをアップ。ファンに向け「2025年9月23日（火 祝）午後4時45分〜WOWOWで放送＆配信」「お楽しみ」と呼びかけた。
コメント欄には「素敵なお二人」「大好きなお二人」「お二人の雰囲気が羨ましい〜カッコいい」「楽しみです」「絶対みる」など、さまざまな声が寄せられている。
広瀬は、ペドロ＆カプリシャスのプレイヤーとして活躍。1978年にグループを離れ、ヘンリーバンドを結成。82年からは、バンド活動に加え高橋のすべてのアルバム・シングルにプロデューサーとして携わっている。
