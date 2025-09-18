「大相撲秋場所・５日目」（１８日、両国国技館）

佐渡ケ嶽親方（元関脇琴ノ若）が相撲博物館でトークショーを行い、内無双の思い出を語った。

現役時代は上手投げの印象が強いが、内無双も度々決めている。７月の名古屋場所で安青錦が２度、内無双を決めたことで注目を集めた。親方は「内無双は大好きでした。器用貧乏と言われましたが、覚えたときはうれしくて使いたくなりました。武蔵丸にも決まりました」と述懐した。

親方はトークショー後、内無双について「幕下の優勝決定戦で舞の海に内無双を決められて、いいなあと思った」と述懐。安青錦のように、やや小柄な業師が使うイメージが強い中、旭国らの映像などを参考に独自の内無双を習得したという。１９９６年の夏場所には、当時大関の武蔵丸を内無双で下している。

親方はトークショー後「肩越しに（上手を）取って、足が見えたらピッとやります。肩越しに取って、相手を押さえつけて、（上手側と）逆の足が出てきたときに、ひねりながら無双を切ります」と振り返った。

相手の足を払う動作が速いため「上手ひねりと間違われたことがあるんです。土佐ノ海とやった時は上手ひねりになりましたが、実は内無双だったんですよ」とも語っていた。