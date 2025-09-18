18日、林芳正官房長官は自民党総裁選に向け、具体的な政策について会見で説明した。

政策については、誰もが夢と希望と誇りを持てる日本の未来を創造するために「林プラン」を掲げた。「林プラン」は「成長戦略を実現させ、実質賃金1％上昇の定着」「団塊ジュニアが後期高齢者になる2040年代に向けて持続可能な社会保障・強靭な経済を構築」「ゼロからの再建を掲げている党改革」が3大項目だという。

さらに会見では、「1府12省庁の見直し」を掲げ、憲法改正については「自衛隊の明記、緊急事態条項、参議院の合区解消、教育の無償化。これについて国民の皆さんの広い理解を促進し国会での発議につなげていく」とした。消費税については「（現状では）減税しない」方針だという。

林氏は16日に出馬意向を正式表明していた。

石破茂総裁の後任を決める総裁選挙は9月22日告示、10月4日議員投票・開票の日程で行われる。総裁選については、小林鷹之元経済安全保障担当大臣、茂木敏充前幹事長、小泉進次郎農水大臣、高市早苗前経済安全保障大臣も出馬の意向を固めている。林氏は昨年の自民党総裁選にも出馬し、1回目の投票で9人のうち4位に終わった。

（ABEMA NEWS）