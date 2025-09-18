ポップマートの注目キャラ「ディムー」の初POPUPが表参道でスタート！限定アイテムなどをゲットしよ
ラブブ（LABUBU）などを販売するアートトイブランドPOP MART（ポップマート）が手掛ける、人気急上昇中の注目キャラクター「ディムー（DIMOO）」。
そんなディムーの日本初ポップアップが、東京・Bakery Café 426表参道にて、9月19日（金）〜27日（土）の間、オープンします。
先行販売されるアイテムや日本限定のディムーを、ゲットするチャンスですよ。
「ディムー」の夢の世界を体験できる表参道ポップアップ
© POP MART
世界を探検して、もっとたくさんの友達をつくりたいと願う、内気な少年ディムー。
眠ることが大好きなディムーは、夢の世界で雲の王国にたどり着き、冒険を求める「ベイビークラウド（BABY CLOUD）」と出会います。
魔法が使えるベイビークラウドは、よくディムーの頭に乗って、さまざまな幻想的な世界へと仲間たちを導き、彼らは夢のような冒険の中で和やかに暮らしているそう。
その様子を表現したのが、コレクタブルフィギュアの「ディムー・ワールド（DIMOO WORLD）」シリーズです。
表参道で行われるディムーのポップアップは、「自分を探すための一日を残して、あなただけの“8日目”を体験しよう」がテーマ。
仕事に学校、やっときた週末はあっという間に過ぎていく…そんな私たちの1週間に、もし世界がこっそりもう1日を用意してくれたら？
そんな問いかけから展開される夢のような世界観を、ぜひ体験してみてはいかが？
日本限定アイテムはマストでチェック！
幻想的な世界観を体験できそうなポップアップには、ディムーのアイテムが種類豊富に並びます。
「DIMOO だるま」© POP MART
「DIMOO たい焼き」© POP MART
ラインナップのなかでも、耳付きの赤いだるまの着ぐるみに身を包んだ「DIMOO だるま」（税込2万6400円）や、たい焼きが頭に乗ったキュートな「DIMOO たい焼き」（税込7590円）は、日本限定アイテムなので、マストでチェック！
© POP MART
そのほか、ブラインドボックスの新シリーズ「The Midding Day」の先行販売や、「DIMOO WORLD×DISNEY」シリーズなど、種類豊富なディムーグッズがそろいますよ。
LINE抽選で入場券をゲットして
© POP MART
イベントに入場するには、ポップマートジャパン公式LINEで公開される「入店整理券抽選ページ」で、各日の開店30分前より参加できる抽選に、申し込む必要があります。初日の9月19日（金）のみ、13時から抽選参加が可能です。
抽選への参加は1人につき1日1回までで、ポップアップ会場から半径500m以内にいる人が対象。公式LINEを友達追加し、メニューから必要事項を入力すれば、その場ですぐに結果がでます。
当選した人は、入店時に身分証明書の提示が必要だから、免許証などを持って行ってくださいね。
会場でのお会計は現金NGなので、QUICPayなどのタッチ決済やPayPayなどのQRコード決済を携帯するのもお忘れなく。
ラブブだけじゃなくて「ディムー」も要チェック！
ポップマートといえば「ラブブ」を想像する人も多いのでは？
表参道のポップアップで、「ディムー」の魅力にも、どっぷりと浸かってみてはいかがでしょう。
DIMOO The Missing Day ポップアップ
場所：Bakery Café 426表参道（東京都渋谷区神宮前4-26-18 原宿ピアザビル 1F・2F）
期間：2025年9月19日（金）〜27日（土）
営業時間：11:00〜20:00 ※初日のみ15:00〜20:00
※営業時間は変更になる場合あり
※臨時休業になる場合あり
POP MART JAPAN公式LINE
https://page.line.me/
POP MART JAPAN公式Instagram
@popmartjp
© POP MART
参照元：株式会社POP MART JAPAN プレスリリース
