目を閉じたとき、ふと浮かぶ誰かの後ろ姿。通り過ぎた光景や、言葉にならなかった感情。そんな「残像」は、時間が経っても心に焼きついて離れないものです。目の前からは消えてしまっても、記憶の奥に静かに残り続ける存在。それは人だったり、風景だったり、あるいは自分自身の過去かもしれません。「残像」という言葉が曲のタイトルに使われるとき、それは単なる余韻ではなく、忘れようとしても忘れられない痛みや願い、もどかしさを抱えています。今回ご紹介するのは、「残像」という言葉がタイトルに含まれる5つの楽曲です。どの曲にも、聴く人の胸の奥をそっとなぞるような余韻が漂っています。記憶に引き戻されるような音の風景に、ぜひ耳を傾けてみてください。



●eastern youth「アバヨ、風の残像」



●tele「残像の愛し方」



●ASIAN KUNG-FU GENERATION「夏の日、残像」



●ハマヌーン「残像サブリミナル」



●Fire EX「残像モーション（feat.磯部正文）



（written by 山崎健治）

外部サイト