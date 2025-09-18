「地上でも空中でも信じられないほど強い」「デュエルは非常にクリーン」フェイエノールトのファン・ペルシ監督が28歳日本代表DFを絶賛！ 現地メディアも驚き「ほとんど隙を与えていない」

「地上でも空中でも信じられないほど強い」「デュエルは非常にクリーン」フェイエノールトのファン・ペルシ監督が28歳日本代表DFを絶賛！ 現地メディアも驚き「ほとんど隙を与えていない」