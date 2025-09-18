「地上でも空中でも信じられないほど強い」「デュエルは非常にクリーン」フェイエノールトのファン・ペルシ監督が28歳日本代表DFを絶賛！ 現地メディアも驚き「ほとんど隙を与えていない」
現地９月17日に開催されたエールディビジの第３節（延期分）で、日本代表DF渡辺剛とFW上田綺世が所属するフェイエノールトがフォルトゥナ・シッタルトと対戦した。
渡辺が４−３−３のCB、上田がCFで先発したフェイエノールトは、スコアレスで迎えた40分に上田が左足のシュートをゴール左隅に流し込んで先制点を奪う。さらに72分には途中出場のアイメン・スリティが追加点を奪取。２−０の勝利を飾り、開幕５連勝で首位に立った。
オランダメディア『1908.NL』は、ここまでの５試合で失点わずか１と堅守を誇るフェイエノールトの守備を「堅実だ。今シーズン、守備面でほとんど隙を与えていないのは驚くべきことだ」と称える。
また、フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシ監督は、CBでコンビを組む渡辺とアネル・アフメドジッチを絶賛。以下のように賛辞を贈っている。
「本当にこれまで20年間一緒にプレーしてきたかのようだ。彼らは地上でも空中でも信じられないほど強い。デュエルへのアプローチも非常にクリーンだ。今日も素晴らしいプレーを見せてくれた」
今夏にヘントから加入した28歳のCBは、すでに指揮官の信頼をしっかりと掴んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
