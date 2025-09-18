英Nothingは、同社製スマートフォン向けのOS「Nothing OS 4.0」を発表した。AIの使用状況を一目で確認できる「AI使用ダッシュボード」や、新しいデザインの「エクストラダークモード」などを搭載する。

「エクストラダークモード」は、Nothing OSらしいモノトーンの表現をさらに進化させたもの。暗い場所での視認性を高めつつ、省電力性にも配慮したクールでスマートなデザインのダークモードだとしている。

「ポップアップビュー」はマルチタスク効率を向上させる機能で、デュアル・ポップアップウィンドウに対応。2つのフローティングアプリを同時に利用できる。画面下端から上方向にスワイプすればウィンドウを素早く最小化でき、下方向に引き下げればフルスクリーン表示に拡大できる。

さらに「ステータスヒント」や「AI使用ダッシュボード」により、AIの動作を常に把握・管理できるようになる。日次または週次でAI（LLM）の使用状況や傾向を確認でき、LLMごとの利用状況も可視化されるため、より詳細な管理が可能。

Nothing OS 4.0は、プライバシー保護と情報管理の強化も特徴としている。特にAIの動作は透明性をもって確認でき、管理も容易になったとしている。Nothing OS 4.0は、同社製のスマートフォンに順次展開される予定。