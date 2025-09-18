USJ、新たなクリスマス・イベントを発表 ナイト・ショーが新登場『ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜』
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は18日、2025年新しくなるクリスマス・イベント『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』について発表した。クリスマス・ナイトショーが新登場する。
【画像】北村匠海が登場！ きらびやかなUSJクリスマスのキービジュアル
『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』は11月19日に開幕し、来年1月4日まで実施する。テーマは「今日は自分で飾るんだ」。誰かが自分を幸せにしてくれると期待したりするようなクリスマスではなく、自分自身で選んだ場所に思い切って飛び込み、“自分で自分を幸せにする”新しいクリスマスシーズンの過ごし方を提案する。
新登場のクリスマス・ナイト・ショーは『ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜』と題し、幸せの意味や、クリスマスの大切さを気づかせてくれる心温まる夜のョーを届ける。
クリスマス・ソングやダンス、夜空に映える真っ白な粉雪のほか、光の演出も華やかに。ハローキティ、スヌーピーとチャーリー・ブラウン、エルモやセサミストリートの仲間たちが次々と登場し、実力派シンガーやダンサーたちと、クリスマスを祝福する豪華なステージを繰り広げる。
クライマックスには、ステージで輝くキャンドルやランタンと、ゲストが灯すライトが溶け合うようにきらめく。雪がふりそそぎ輝く光に包まれる中、夜空にパイロが打ち上がり、心温まる物語が幸せなフィナーレを迎える。
さらに、心もお腹も“幸せ”で満たされるフードフェス『ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル』なども実施する。
■『ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜』
開催場所：グラマシーパーク（ニューヨーク・エリア）
上演時間、回数： 約30分、1日2回開催
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.
(C) Nintendo
TM and（C）2025 Sesame Workshop
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5091102
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.
