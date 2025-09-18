女子ゴルフの住友生命レディース東海クラシックはあす19日から3日間、愛知県の新南愛知CC美浜コースで開催される。

サッカー元日本代表・三浦淳宏氏の長女で、アマチュアの三浦由楽（14＝兵庫・カナディアン・アカデミー）が主催者推薦で自身2度目となるレギュラーツアーに出場する。

「今回、推薦をいただいたので、もう本当に感謝しかないです。精一杯楽しんで、自分の目標に向けて頑張ってプレーできるようにしたいです」

ツアーデビューした昨年のNOBUTA GROUPマスターズGCレディースから約11か月ぶり。腰を痛めていたが、スイング改造を経て「沈みがなくなって、（腰への）負担もなくなった。調子は自分の中では悪くないと思っています」と手応えを口にした。

前日には宮田成華（27＝日立建機日本）と練習ラウンドを行った。「楽しかったです。やっぱり飛ぶし、ヘッドスピードも凄く速くて、スイングもきれい。“うわあ、凄いなあ”って思っていました」と笑みがこぼれた。

宮田と一緒にラウンドするのは今回で2度目。数年前、楽天スーパーレディースのプロアマ戦で同組になった以来だという。「昔からスイングが好きで、自分もそうなりたいなと思っていました。そうしたら、まさかの一緒に回らせていただくことになって。そこからずっと優しくしていただいています」と声を弾ませながら、当時を振り返った。

父・淳宏氏も見守る。「“頑張って”って言ってくれました。ずっと後ろから応援してくれて、今の環境がありがたいです」と由楽。「上手くプレーして、予選通過できたらな…と思うんですけど、スコアとかの目標は決めずに、とにかく頑張って楽しんで、諦めずに頑張りたいです」と言葉に力を込めた。