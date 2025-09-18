公開中の「ふつうの子ども」は、恋をしたり、大人に反抗したりする子どもたちの姿を魅力的に見せる。

呉美保監督は「子どものありのままの姿を描きたかった」と話す。

現在１０歳と５歳になる男の子を育てながら、映画を撮り続けている呉監督。オムニバス映画「私たちの声」（２０２３年）の一編「私の一週間」で、仕事と育児に追われる母親の日常を撮り、「自分の身の回りのことを映画で表現することの面白さを知った」。そして、「子どもを撮ることに、もう少し深くかかわってみたいと思った」と振り返る。

ただし、子どもを主人公にした日本映画に対して、「自分が子育てをするようになって、違和感を抱くようになった」とも。関心を集めるのは、虐待や貧困といった問題を抱える子どもたちを描いた映画が多いが、「子どもって、目先のことに夢中になって、いろいろな感情がものすごくダイレクトに出てくる生き物。映画で描かれるように、会話もしないで、深く悩んでいるばかりではないのでは」と感じ始めた。

１５年の監督作「きみはいい子」では、虐待、育児放棄、いじめなどを扱ったが、「大変な環境で生きている子たちも、何か目先の楽しさを見つけようとする。シビアであるけど、明るくキラキラしている表情を見ると、だからこそ、胸が詰まる。『ふつうの子ども』では、そういうアプローチにチャレンジしたかった」。

主人公は、小学４年生の唯士（嶋田鉄太）。同級生の女の子のことが好きになり、ほかの男の子と３人で、環境破壊につながるような大人たちの行動に反旗を翻す。楽しいいたずらのようだったのが、次第に過激な行動に走っていく彼らの背景に、無理解な大人や恵まれているとはいえない家庭環境が見え隠れする。

「普通に見える唯士の家族だって、家族の仲がものすごくいい人には『いつも嫌みばかり言い合っている』ように見えるし、家族でけんかばかりしている人は『まだまだかわいいもんだ』と思うだろう。見る人によって、いろいろな見方があっていいし、『普通じゃないな』と思ってもらっていい。それが人間だから」