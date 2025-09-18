¡È¥Û¥Æ¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¹ëÅ¡¡É¿·µï¤¬ÏÃÂê¡ªÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¡¢É×¡¦¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤Î¾¡Íø¤ò´ê¤¦°¦ºÊÎÁÍý¤ò¸ø³«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬¡¢É×¤ÇÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤Î¾¡Íø¤ò´ê¤¦¡¢°¦ºÊÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¥Û¥Æ¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¹ëÅ¡¡É¤ÈÏÃÂê¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤Î¿·µï¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2021Ç¯1·î¤Ë¹â¶¶Åê¼ê¤È·ëº§¤·¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î10·î¡¢Âè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¦¥Ù¥Ó¤Á¤ó¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÄÌî¡£2025Ç¯7·î21Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¿·ÃÛ¤Î²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï¡¢²ÈÄÂ¤äÀ¸³èÈñ¡¢ÍÜ°éÈñ¤¹¤Ù¤ÆÈ¾Ê¬¤º¤Ä¡£¡Ø¤ª¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ëÊý¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ë¤½¤¦·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢Âç¤¤Ê¥½¥Õ¥¡¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¹¡¹¤È¤·¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤Ö¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¼«Âð¤ÎÃæ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¹ëÅ¡¡¢¤¹¤²¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ß¤¿¤¤¡£¹¡¹¥ê¥Ó¥ó¥°¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤¹¤®¤ë Á¢¤Þ¤·¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØÁü¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
É×¡¦¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¤Î¾¡Íø¤ò´ê¤¦°¦ºÊÎÁÍý¤ò¸ø³«
¡¡¹â¶¶Åê¼ê¤Ï9·î18Æü¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÄÌî¤Ï¤½¤ÎÁ°Ìë¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¾¡¤ÄÐ§ ÌÀÆü´èÄ¥¤ì¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥«¥ÄÐ§¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë