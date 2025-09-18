堀北真希の妹・NANAMI、お手軽料理を披露「お出かけ前夜に作っておくと楽ちん」
【モデルプレス＝2025/09/18】芸能界を引退した堀北真希の妹でモデルのNANAMIが18日、自身のInstagramを更新。手軽に作れる手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】堀北真希の妹、彩り豊かなお手軽料理
NANAMIは「お手軽sandwich」とサンドイッチ作りのコツを紹介し、「パンにバターを塗って、マヨネーズにからしをちょっと入れて塗り塗り 好きな食材挟めば完成だよ」と手軽な調理方法を解説。ハム・レタス・卵を挟んだサンドイッチと玉ねぎ入りツナサンドの断面を美しく撮影した写真を載せ、「お出かけ前夜に作っておくと楽ちん」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「作ってみたい」「簡単で参考になる」「お手軽レシピありがたい」「断面が綺麗」「料理上手」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】堀北真希の妹、彩り豊かなお手軽料理
◆NANAMI、簡単サンドイッチレシピを紹介
NANAMIは「お手軽sandwich」とサンドイッチ作りのコツを紹介し、「パンにバターを塗って、マヨネーズにからしをちょっと入れて塗り塗り 好きな食材挟めば完成だよ」と手軽な調理方法を解説。ハム・レタス・卵を挟んだサンドイッチと玉ねぎ入りツナサンドの断面を美しく撮影した写真を載せ、「お出かけ前夜に作っておくと楽ちん」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「作ってみたい」「簡単で参考になる」「お手軽レシピありがたい」「断面が綺麗」「料理上手」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】