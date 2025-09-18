YOU「ハグしてて撮られたことあります」過去の恋愛エピソード告白
【モデルプレス＝2025/09/18】タレントのYOUが、17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜2時間SP」（よる9時〜）に出演。過去の驚きのエピソードを明かす場面があった。
YOUが衝撃告白「芸能人じゃなきゃもっと路上でチューしてる」
◆YOU、恋愛は尽くした後に「サービス期間だった」と告げるドライ派
この日の同番組のテーマは「ロマンチストすぎる女子」VS「ドライすぎる女子」。YOUは、MCのお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也から、「自分がロマンチストだと思う人」という声かけに手を挙げない「ドライ派」として登場した。イルミネーションでは火事や帰路の渋滞が気になり、恋愛では情熱的に尽くした後に「今までサービス期間でした」とドライに相手に告げるとも明かし、スタジオを驚かせた。
◆YOU、ハグ写真撮られた過去を告白
しかし「ロマンチスト派」だという女優の筧美和子が、空港でのサプライズ出迎えからのハグに憧れがあると話すと、YOUは「飛行場とか駅のホームとかはハグしてて撮られたことあります」とハグ場面を撮られたことがあると告白。「ドライ派」からの意外な告白にスタジオから驚きの声が上がったが、上田からは「ロマンチックな話を聞いてるんで、スキャンダルの話は聞いてない」とツッコミを受けていた。（modelpress編集部）
