TWICEサナ、“美ボディ”を保つ秘訣は「体を動かす前に炭水化物を必ず摂る」モチベーション維持法も明かす
【モデルプレス＝2025/09/18】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のサナ（SANA）が9月18日、都内で行われたインナービューティーブランド「NE:AR（ニアル）」説明会に出席。健康的で美しい“サナボディ”を保つ秘訣を明かした。
【写真】TWICEサナ、ミニ丈ドレスで美脚輝く
サナはこの日、白のミニ丈ドレスで登場し、美しいデコルテと美脚を披露。健康的で美しい“サナボディ”を保つ秘訣を問われると「基本的に体を動かすことが多いので、体を動かす前に炭水化物を必ず摂るようにしているのと、やっぱり食べた後は体を動かして、動かした分、またほぐして、ということを必ず、私のルーティンに入れています」と伝えた。
また、よく持ち歩いているものに関する話題では「カッサを普段から持ち歩いているのと、最近は携帯とデジカメを必ず持ち歩くようにしています」と告白。美容のモチベーションを上げるためにしていることはあるか、という質問には「私は昔からずっと美容が好きだったので、お友達に会った時に美容のお話をしたいな、とか、そういう時に楽しく、自然とモチベーションが上がるなと思います」と明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆サナ、“美ボディ”保つ秘訣明かす
