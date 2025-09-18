04年に解散したロックバンド「Hysteric Blue」のボーカルTamaが18日までにX（旧ツイッター）を更新。タトゥーに対する偏見に思いをつづった。

Tamaは「#東京世界陸上」とのハッシュタグを付けた投稿で、「私はタトゥーには全く偏見はないんだけど、日本は今だに厳しいよね」と言及。「なんで？好きに生きればいいやん？」と疑問を投げかけ、「文化や人種を越えて受け入れてこそ平和に繋がると思うのだけど」と私見を述べた。

この投稿に対し、「好きに生きればいいというのは同意見 ただ、『文化や人種を越えて受け入れてこそ平和に繋がる』って事は、そういうタトゥーに偏見持ったり厳しい態度取ったりする人たちの事も受け入れなければならない 受け入れるって、とってもとっても難しい」「タマちゃんに偏見無くてもタトゥーを入れる方に問題がある奴が多すぎるのよね。日本には刺青という文化があるからそれも大きい」「好きにやるのは良いと思う。ただ、それを受け入れるかどうかは別の話だよね。好きにやるからこそ、受け入れられなくても嫌われてもそれはそれで自己責任でしょ」など、様々な意見が寄せられた。