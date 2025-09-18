７月に第１子妊娠を発表した女優・高畑充希の現在の姿に驚きの声が上がった。

高畑は１７日に都内で行われた映画「秒速５センチメートル」（奥山由之監督、１０月１０日公開）の完成披露試写会に出席。映画「君の名は。」などで知られる新海誠氏が手がけ、２００７年に公開されたアニメ映画の実写化作品で、ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗と共演する。

会場に姿を見せた高畑は、黒のシックなドレス姿。イベントの模様は翌日１８日の朝の情報番組でも紹介され、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜・午前１１時５０分）ではインタビューを放送。映画の内容にちなんで「奇跡の体験」を質問されると、高畑は「秒速の打ち上げに行ったら、松村さんが私が持ってる服とおんなじ服着てたんですよ」と偶然の一致を告白。高畑は直前にその服を着ていくことをやめたそうで「どうせならおんなじ服着ていけばよかった」と笑っていた。

試写会やテレビで穏やかな表情を見せた高畑。ネットは「かわええ ショートヘアの外ハネ」「高畑充希ちゃんとっても綺麗」「妊娠中で大変なはずなのにすごい」「高畑充希ちゃんのリップ何使ってるかめちゃくちゃ知りたい」「かわいい妊婦さん」「充希ちゃんのお腹がふっくらしてる」「だいぶお腹ふっくらしてきたねぇ」「今妊婦よなー？」と注目。「どんな素敵な赤ちゃんが生まれてくるのか楽しみ」「岡田将生と充希ちゃんの子供とか美しいどころじゃない」と想像した。

高畑は２０２４年１１月に俳優・岡田将生との結婚を発表。今年７月に「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。冬ごろの出産を予定しており、今後の仕事に関しましては、体調と相談しながら進めていく予定です」と発表した。