ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡¦£Ï£Ó£ËÆüËÜ²Î·àÃÄ¤ÎÉñÂæ¤òµÓËÜ¡¦±é½Ð¡¡¿å¸ý°ìÉ×¤µ¤ó¤¬ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á£¸£³ºÐ¤Ç»àµî
¡¡¾¾ÃÝ¤Ï£±£¸Æü¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð²È¤Î¿å¸ý°ìÉ×¤µ¤ó¤¬¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤áµþÅÔ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç£·Æü¸á¸å£¶»þ£´£³Ê¬¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££¸£³ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï²ÈÂ²Áò¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¿å¸ý¤µ¤ó¤Ï£±£¹£´£²Ç¯£¸·î£²£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¹ñÎ©·à¾ì¡¢ÆüËÜÇÐÍ¥¶¨²ñ¤Î¿¦°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢£±£¹£¹£·Ç¯¤Ë¾¾ÃÝ¤ËÆþ¼Ò¡£¾åÊý²ÎÉñ´ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¯¡¢Æ±Ç¯¤«¤é£³´ü£¶Ç¯´Ö¡¢¾¾ÃÝ¾åÊý²ÎÉñ´ì½Î¤Î±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ê¡¢´ØÀ¾½Ð¿È¤Î¼ã¼ê²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÍÜÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¼ç¤Ë´ØÀ¾¤Ç²ÎÉñ´ì¤Î¿·ºî¤ä¸ÅÅµ¤ÎÊäÄÖ¡Ê¤Û¤Æ¤Ä¡Ë¡¢µÓ¿§¡¢±é½Ð¡¢¤Þ¤¿ÆîºÂ¤Î´é¸«À¤¶½¹ÔÅù¤Î¶Ú½ñ¤Ø¤Î´ó¹Æ¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Î»Ò¶¡²ÎÉñ´ì¤Î»ØÆ³¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Î·à¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢£²£°£°£·Ç¯¡¢£°£¸Ç¯¤ËÆîºÂ£Ï£Ó£Ë¡Ö¥ì¥ô¥å¡¼£é£î¡¡£Ë£ù£ï£ô£ï¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¸»»áÀéÇ¯Ì´³¨´¬¡×¤Îºî¡¦¹½À®¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£¾ïÀß·à¾ì°Ê³°¤Ç¤Î²ÎÉñ´ì¶½¹Ô¤Ë¤â°ÕÍßÅª¤Ë¼èÁÈ¤ß¡¢Ê¼¸Ë¸©Ë²¬»Ô¤Î¶áµ¦ºÇ¸Å¤Î¼Çµï¾®²°½ÐÀÐ±Ê³Ú´Û¤Ç¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤Ë¤è¤ë¡Ö±Ê³Ú´Û²ÎÉñ´ì¡×¡Ê£°£¸Ç¯¡Á¡Ë¤ä¡¢ÆÁÅç¸©ÌÄÌç»Ô¤ÎÂçÄÍ¹ñºÝÈþ½Ñ´Û¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥·¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê²ÎÉñ´ì¡×¡ÊÊ¿À®£°£¹Ç¯¡Á¡Ë¤ÎÎ©¾å¤²¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¤Êºî¡¦±é½Ð¡¢ÊäÄÖºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ö£Ç£Ï£Å£Í£Ï£Î¡¡ÀÐÀî¸Þ±¦±ÒÌç¡×¡¢¡Ö¿À¤ÎÄ»¡×¡¢¡Ö¸ñ¤Ä¤«¤ß¡×¡Ö½Õ½Å»Í³¤ÇÈ¡×¤Ê¤É¡£Ê¿À®£²£·Ç¯ÅÙµþÅÔÉÜÊ¸²½¾Þ¸ùÏ«¾Þ¼õ¾Þ¡£ÎáÏÂ£¶Ç¯ÅÙµþÅÔ»ÔÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¤ÎÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤¿¡£