お笑いトリオ「森三中」の黒沢かずこ（46）が17日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。最も尊敬する大先輩の芸人を明かした。

この日はタレントの清水ミチコと出演。よく食べる芸人が多いという話題から、黒沢は「さんまさんは一応食べてらっしゃいますけど、満腹には食べないんですって。8分目くらい。“いっぱい食べるやつはアホや”って言ってました」と明石家さんまのエピソードをを披露。これに、清水は「え？そんな一面があったの？あれだけこの間、食べてたのに」と驚き。

そのうえで、黒沢はさんまについて「気遣われる。さんまさんって、そんな多分お酒の量、飲まないと思うんですけども、一緒に行く方によっては気遣って、ご自身も飲んで、いろいろ開けて、みんなが飲みやすいようにされる優しい方なんで」と話すと、清水も「あの人なんかどんどん神様みたいになってるよね。こないだも思ったけど、人の悪口をとにかく言わないじゃん。盛り上げて、私とか野沢直子とか青木さやかとか、そんなにいても楽しくないような3人なのに、一番自分が盛り上げてくださって」とした。

黒沢が「最後お金払ってくださって」と続けると、「そうそうそう、いつの間にか。凄いよね」と清水。黒沢は「凄い方ですよ。私はさんまさん、その男性ではさんまさんが一番尊敬する先輩なんですけど、女性では清水さんです」とした。